Ciclismo, sabato il debutto in Spagna della Aromitalia 3T Vaiano

Vaiano, 19 gennaio 20213 – Tutto pronto per l’esordio stagionale della squadra femminile élite del Team Aromitalia 3T Vaiano. Le atlete (sei quelle impegnate) saranno impegnate domani sabato 20 gennaio nella “Challenge Mallorca Femenina”, manifestazione internazionale che si articolerà in tre distinte competizioni in programma nel fine settimana. Domani andrà in scena il “Trofeo Felanitx-Colonia de Sant Jordi di km 127,3, domenica 21 gennaio sarà la volta del “Trofeo Palma-Castell de Bellver” di km 138,2, mentre la terza e ultima gara è quella di lunedì 22 gennaio, il “Trofeo Binissalem-Andratx di km 114,3. I due tecnici del sodalizio di Vaiano Paolo Baldi e Matteo Ferrari, hanno scelto sei atlete capitanate dalla lituana Rasa Leleivyte, con la presenza anche della ligure Serena Brillante Romeo, delle toscane Milena Del Sarto, campionessa regionale toscana in carica, Fabia Maramotti e Lara Scarselli, oltre alla giovane iberica Ainhoa Moreno Ossowskyore 12:40). La squadra per la stagione 2024 può contare anche su di un nuovo sponsor tecnico, la ditta 3T.