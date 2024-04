Ciclismo Sancascianese ok. Tris di Scappini. Bene Kolarski

Il G.P. Città di Pontedera, si è concluso con il settimo posto dell’olandese Eduard Daan Hoeks della Maltinti Banca Cambiano e il dodicesimo del valdarnese Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze). Nel giovanile spicca la terza vittoria stagionale dell’esordiente Laerte Scappini a Calcara in Emilia Romagna. Per il 14enne dell’Empolese una bella conferma e quinto posto per il suo compagno di squadra Mattia Gastasini. A Livorno nelle due gare esordienti buona prova per Duccio Menici (Fosco Bessi Calenzano) nella gara del 2° anno che ha conseguito il sesto posto, mentre il suo compagno di squadra Gabriele Fratoni è giunto decimo. Nessuno atleta invece nella Top ten per quanto riguarda la gara del primo anno vinta da Tommaso Marini (Coltano) al quarto successo. A Arcille in provincia di Grosseto nella gara allievi che ricordava Andrea Nencini, ha sfiorato la vittoria Aleksander Kolarski, 15 anni, di origine polacca, che corre nella squadra Sancascianese. Kolarski è stato anticipato dal laziale Lorenzo Ferraro, mentre quarto è giunto Tommaso Roggi della Iperfinish e sesto Niccolò Nieri della Fosco Bessi.

Antonio Mannori