CicLISMO. Sfida tutta in salita per il titolo regionale

Sfida in salita oggi da Capraia Fiorentina, attraverso Limite sull’Arno e Castra, sino alla vetta del Montalbano, per i dilettanti élite e under 23. In palio i due titoli toscani della montagna a cronometro nel Trofeo Comune di Capraia e Limite. Alla cronoscalata iscritti 103 atleti, con il primo concorrente (Lolli) che prenderà il via di fronte al Bar Pit Stop di Capraia alle 9.30; l’ultimo (Zurlo) alle 11.52. Le partenze ogni minuto e concorrenti inseriti in cinque blocchi di 20 atleti ciascuno con pausa dopo ogni blocco di dieci minuti per permettere alle moto e auto di tornare alla partenza. L’arrivo è al Camping in vetta al Montalbano a quota 400 metri di altitudine,

dopo 7 chilometri e 700 metri.

Antonio Mannori