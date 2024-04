Ciclismo. Si corre il ’Trofeo Liberazione’. I Giovanissimi in gara a Maranello

Il Trofeo Liberazione per master a Modena è l’appuntamento clou sulle strade modenesi oggi, nel segno della tradizione i giovanissimi saranno impegnati in una gara promozionale a Maranello mentre esordienti ed allievi gareggeranno a Savignano sul Rubicone. Ieri si è svolta la quarta tappa del Giro della Turchia che vede impegnato il team modenese-reggiano della VF Group Bardiani che ha centrato un bel successo con l’esperto Lonardi che guida la classifica a punti. Il ventenne modenese Luca Paletti sempre con il gruppo dei migliori è giunto 26° assoluto inserendosi nella top five dei giovani migliorandosi tappa dopo tappa. Il Trofeo Liberazione che si svolgerà sul circuito del parco Enzo Ferrari, sui viali Autodromo, Italia ed Emilia di 2,700 chilometri da ripetere a seconda delle categorie è organizzato dall’Uisp Modena ed è valido per l’assegnazione delle maglie di campione provinciale su strada. Alle 9 prenderà il via il primo gruppo di concorrenti dove gareggeranno anche le donne. Alle 10.15 si contenderanno il successo gli M5 ed M6 ed infine concluderanno l’intensa mattinata gli M1, M2, M3, M4. A Maranello saranno di scena i Giovanissimi presso il Parco 2 Via Tito Speri dalle ore 10. A Savignano sul Rubicone scatteranno alle 14 (22,8 chilometri) gli esordienti del 1° anno, tra i favoriti lo spilambertese Elia Caselli, seguiti alle 15 (30,4 chilometri) da quelli del 2° anno con le speranze gialloblù affidate al carpigiano Giacomo Orlandi (Pol.S.Marinese). Concluderanno l’intenso pomeriggio gli allievi che dovranno ripetere 13 volte l’impegnativo circuito romagnolo per complessivi 49,4 chilometri. Tra i protagonsti la Ciclistica Maranello unico team della provincia di Modena capeggiato dall’ex campione regionale esordienti Marcello Pelloni. Matteo Pongiluppi sarà in gara a Pessina Cremonese a caccia del bis stagionale dopo il bel successo in terra toscana.

Andrea Giusti