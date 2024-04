Ciclismo: tris dell'aretino Della Lunga a Lastra a Signa

Lastra a Signa,27 aprile 2024 – Confermando l’eccellente avvio di stagione il ventitreenne aretino Francesco Della Lunga ha conquistato a Lastra a Signa il terzo successo stagionale regolando un gruppo di trenta atleti. Una vittoria merito della sua bravura e delle sue note doti di velocista, ma dobbiamo dire frutto del lavoro della squadra che ha preso la testa del gruppo negli ultimi dieci km proprio per portare il toscano nella condizione ideale per lanciare il suo sprint vigoroso, e che lo ha portato davanti a tutti.

Contrariato dall’esito della volata il secondo classificato Buda che ha parlato di vittoria “gettata al vento occorreva maggiore attenzione e tempestività anche se la bravura di Della Lunga e le sue doti di velocista sono ampiamente conosciute”. Al terzo posto Rocchetta, una delle ruote veloci della Trevigiani Energia Pura Marchiol. Questo Trofeo 70° Anniversario Casa del Popolo Tripetetolo era la prima gara del “Trittico Regionale” che propone a seguire la cronoscalata del Montalbano domani mattina e la gara dalla Rocca di Montemassi (GR) al Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti. La Challenge con una maglia speciale è a punti, ed è prevista anche la maglia per il vincitore del gran premio della montagna indossata dopo la prima gara da Michael Belleri della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo.

Alla corsa fiorentina hanno preso il via 141 atleti di 23 squadre. Il gruppo ha marciato a lungo compatto a una media finale che ha sfiorato i 45 orari sui 5 giri del tracciato con la salita del Grillaio. Le fughe hanno visto protagonisti seppur per breve durata, Di Camillo, Veneri e Belleri, quindi ancora il vivace Belleri, il polacco Szymacha e Rigatti, infine Fanelli, Zurlo, Ninci e Veneri, ma a 13 km dalla conclusione tutti assieme una trentina di corridori. L’unico che ha provato ad uscire De Totto della Sissio Team, ripreso al triangolo rosso dell’ultimo chilometro e quindi volata costruita e pilotata dalla Hopplà Petroli Firenze Don Camillo e conclusa trionfalmente dal team fiorentino che oltre al successo di Della Lunga, ha piazzato nella Top ten anche Pongiluppi e Regnanti. Alla gara presente il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, il consigliere regionale Merlotti. Ricordiamo la presenza di Fabrizio Bertelli attuale presidente della Casa del Popolo Tripetetolo e che in palio era prevista anche la Coppa ASD Trip società locale fondata nel 2022 e presieduta da Daniele Gaggioli.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Francesco Della Lunga (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) Km 133,5, in 2h59’31”, media km 44,620; 2)Simone Buda (Solme Olmo); 3(Cristian Rocchetta (Trevigiani Energia Pura Marchiol); 4)Matteo Baseggio (idem); 5)Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali); 6)Matteo Pongiluppi (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo); 7)Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano); 8)Giopsuè Crerscioli (Sissio Team); 9)Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo); 10)Gianluca Cordioli (Trevigiani Energia Pura Marchiol).

Antonio Mannori