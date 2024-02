Ciclismo: sono 42 i fiorentini tra i 204 atleti scelti. Tutto pronto per il Trofeo Oltrarno. Domani si corre la 37ª edizione

Domani al Teatro Comunale di Lamporecchio, è in programma la grande festa del ciclismo toscano con ben 204 premiati. Tra questi 42 sono fiorentini o appartengono a società della Provincia. Atleti, dirigenti, ospiti, tra i quali il Governatore della Toscana Eugenio Giani, saranno premiati in questa festa organizzata dal Comitato Regionale, con l’aggiunta questa volta anche della premiazione del Memorial Franco Ballerini, speciale Challenge per i giovanissimi. L’inizio della cerimonia alle ore 15, per celebrare i risultati che la Toscana ha raggiunto nel corso della stagione 2023, con i successi riportati in campo internazionale (i titoli Europei su pista di due ragazze, Beatrice Bertolini e Vittoria Guazzini), quelli nazionali e quelli regionali nelle varie specialità.

"La premiazione è sempre un momento di grande festa che celebriamo con piacere. Ci tengo, a nome di tutto il Comitato Regionale, a ringraziare le società, gli atleti e le atlete che, in collaborazione con le Strutture Regionali, hanno consentito di raggiungere importanti risultati. Il 2023 è stata una stagione ricca di soddisfazioni – afferma il presidente regionale Saverio Metti - non solo per i risultati conseguiti, ma anche in campo organizzativo con manifestazioni di alto livello allestite in tutta la Regione e che ci rendono orgogliosi".

Antonio Mannori