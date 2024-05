Ciclismo. Spagna da sogno. Alice Arzuffi brilla alla Itzulia Women’s

Mentre Alice Arzuffi si toglie delle belle soddisfazioni in Spagna, con il settimo posto nella Navarra Classic e, ieri, tra le migliori della Itzulia Women’s di World Tour, le giovani promesse del ciclismo brianzolo si preparano alle gare di questo weekend. È il caso degli allievi dell’Unione Sportiva Biassono, della Giovani Giussanesi, del GS Cicli Fiorin di Seveso che, domani, saranno al via della manifestazione di Faloppio, in provincia di Como. In concomitanza la categoria sarà di scena anche nel Trofeo Feralpi di Lonato del Garda. Per quanto riguarda gli esordienti le formazioni del territorio avranno a disposizione il traguardo di San Giuliano Milanese dove saranno in corsa gli atleti della classe 2010 e 2011. In Brianza il palcoscenico è dedicato alla categoria dei Giovanissimi (7-12 anni) che garegereranno nella 26sima edizione del Trofeo Bosco Urbano città di Lissone-Memorial Paolo Casati. La prova di mountain bike è promossa dalla società Lissone Mtb e si snoderà tra via Bottego e Bosco Urbano. Partenza alle 10. Infine, gli juniores a Sarezzo nella challenge nazionale Bresciana Giancarlo Otelli. Il programma prevede al mattino la gara in linea e nel pomeriggio, ai primi 20 classificati della prima semitappa, una cronometro individuale. Dan.Vig.