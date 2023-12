Ciclismo. Stelle d’Argento a Giusti e Ronchetti

Il ciclismo modenese presieduto da Enzo Varini, festeggia una stagione da incorniciare in particolare nel settore organizzativo con il ritorno di due classiche come la Modena-Pavullo ed il G.P.Manzolino. La manifestazione che si svolgerà presso il Museo Stanguellini Via Emilia Est 756 con inizio alle 17,30. Nella serata organizzata dal Comitato provinciale della federciclismo modenese Leo Turrini dialogherà con Elio Giusti del Carlino e Bruno Ronchetti della Gazzetta che hanno raccontato 50 anni della storia ciclistica modenese in occasione delle consegne delle ’Stelle d’Argento F.C.I’. loro assegnate dal presidente Cordiano Dagnoni.