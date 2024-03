Ciclismo. Strade Bianche in Toscana . Masetti e Aleotti sono al via

Oggi alle Strade Bianche, la classica gara toscana, saranno al via nella Women la fioranese Gaia Masetti e nella gara clou Giovanni Aleotti (foto). Masetti rientra alla corse dopo aver debuttato tra le elite in Australia e proverà a difendersi sulle strade bianche una corsa che sarà il prologo per la disputa delle classiche del Nord Europa.Per il finalese Giovanni Aleotti sarà la sua seconda esperienza nelle Strade Bianche segnerà il ritorno alle gare dopo uno stage in altura sul Teide alle Canarie assieme al nuovo leader della Bora ,Roclig che avrà come obiettivo il Tour de France. Aleotti dopo la disputa delle Strade Bianche farà parte del team tedesco della Tirreno - Adriatico che scatterà lunedì prossimo da Camaiore e dove spera di poter lottare per un successo di tappa per conquistare finalmente la sua prima vittoria in Italia dopo aver colto nei primi due anni tra i professionisti i successi nella classifica finale del Sibiu Tour in Romania oltre alle vittorie di tappa. Domani all’Autodromo di Marzaglia saranno di scena i master con l’organizzazione dell’Uisp Modena per la disputa della prima prova del Criterium Emiliarace 2024. Andrea Giusti