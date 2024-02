Ciclismo su pista. Bordin e Servidio senza rivali all’Omnium in Svizzera

Bordin-Servidio, coppia vincente in pista. I due giovani del gruppo sportivo Cicli Fiorin hanno brillato ad Aigle, in Svizzera, dove si sono tenute le gare dell’Omnium maschile e femminile promosse dalla Commissione del Velodromo della Svizzera-Romanda. Nella sfida riservata alle ragazze, con elvetiche e francesi fra le partecipanti, l’atleta di Baruccana Greta Bordin ha conquistato il primato superando la varesine Ellis Lazzarin e la compagna di squadra Rebecca Fiscarelli. Bordin ha chiuso la classifica con 137 punti distanziando di ben 14 lunghezze la seconda classificata. Piazzate Isabel Di Sciuva, quinta, Nicoletta Berni settima, Melanie Bosonin ottava. Il match al maschile ha finalmente visto il trionfo di Simone Servidio, diciasettenne di Seveso. L’Omnium maschile è stato dominato dai portacolori della Fiorin con Servidio che si è assicurato la posta in palio precedendo i compagni di colori Manuel Roccia, Cesare Castellani e Lorenzo Milani. Quinto posto al transalpino Roman Mulak davanti all’elvetico Laurent Garnier che conclude in sesta battuta. Completano la top ten, Manuel Conte, nono classificato, e la decima piazza di Tommaso Re. Le attenzioni del team brianzolo si concentrano ora sull’attività su strada che inizierà nel mese di marzo con le gare riservate agli juniores, allievi ed esordienti.

Dan.Vig.