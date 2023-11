Ciclismo: SUCCESSO DELLA SERATA CON I CAMPIONI ORGANIZZATA DA FISIORADI E CA’ VIRGINIA, PREMIATI ANCHE GLI ATLETI LOCALI. Velasco ai pesaresi: "Voglio fare come Zaia, vincere al giro in maglia tricolore»

"Voglio fare come Filippo Zana, vincere al giro in maglia tricolore. Sarebbe la ciliegina sulla torta". Simone Velasco ha salutato così il puibblico del ciclismo accorso alla Tenuta del Monsignore per la serata dedicata al grande ciclismo a cui hanno partecipato alcuni dei campioni più noti. Un evento, ideato e organizzato da Maurizio Radi di Fisioradi Medical Center e da Giacomo Rossi di Ca’ Virginia Country House Bike Hotel. Sono stati oltre duecento i partecipanti, appassionati e praticanti, che hanno applaudito nel corso della serata i campioni presenti: Simone Velasco, Filippo Zana, Rachele Barbieri, Filippo Baroncini e Giovanni Carboni che saliti sul palco hanno raccontato le loro gesta, catturando l’attenzione degli atleti della nostra rovincia e non solo e dei loro tecnici e dirigenti. Dai ciclisti più piccoli a quelli con una importante carriera alle spalle, "tutti uniti dalla passione per questo sport straordinario che anche nella nostra provincia conta un numero sempre maggiore di praticanti", hanno ribadito gli organizzatori. Presenti anche tre commentatori di Eurosport. Luca Gregorio e Moreno Moser, dal palco, hanno videochiamato il convalescente Riccardo Magrini in via di guarigione, ma sempre sorridente e con la battuta pronta. Una "Serata di Grande Ciclismo" guidata dalla voce di Ivan Cecchini. Premiati anche i migliori giovani corridori marchigiani, mentre lo speciale riconoscimento dedicato alla memoria di Marco Ragnetti è stato attribuito al presidente del Comitato regionale Fci Marche Lino Secchi.

l.d.