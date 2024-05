Ciclismo. Successo per le gare Esordienti e Allieve di San Miniato. Bertolucci, Traversi e Masi campionesse toscane

Sono state le giovani rappresentanti del ciclismo giovanile le protagoniste nel pomeriggio festivo sulle strade del comune di San Miniato. Due gare in programma e tre campionesse toscane in quanto il Gran Premio Città di San Miniato assegnava i titoli regionali 2024. Le neo campionesse sono risultate la brillante Sveva Bertolucci del G.S. Capannori tra le esordienti del primo anno; Linda Traversi dell’U.C. Donoratico nel secondo anno grazie al quarto posto ottenuto, mentre nelle allieve ha conquistato la maglia Aurora Masi della Vangi Ladies Cycling Team di Calenzano. Complessivamente sono state 111 le atlete scese in gara che hanno dato vita anche alla prova del Trofeo Rosa, speciale Challenge per le giovani atlete.

Il circuito di 11 chilometri era pianeggiante, a differenza degli ultimi due km per raggiungere il traguardo in salita di via Garibaldi a San Miniato con un tratto di 300 metri all’otto per cento. Vincitrice assoluta della gara esordienti Marzia Bersellini della Asd Gioca in Bici Oglio che in un arrivo frazionato ha preceduto la toscana Bertolucci di 2", quindi a seguire Ricciardi, Castelli a 16", Donno a 22", Traversi, Cocca, Colzi Ferrusi e Caccia, a completare la Top Ten. Per la gara allieve 5 giri pianeggianti e il solito finale in salita dove si è esaltata la grande favorita della gara Maria Acuti del V.C. Sovico alla sua quinta vittoria stagionale. Dietro la scatenata Acuti, a 4" la Corradetti e la Minichino, quindi leggermente più attardate Bonissi, Delle Fontane, Cassata, la Colombo a 19", dietro la quale sono terminate la Zucca, Rossi e Bonassi. Da segnalare infine che le toscane Linda Traversi e Aurora Masi avevano vinto il titolo regionale anche nella stagione 2023.

Antonio Mannori