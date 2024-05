Ciclismo. Tanti giovanissimi al Gp città di Pontedera

Primo impegno organizzativo della stagione 2024 per la società ciclistica Una Bici X Tutti del presidente Claudio De Angeli impegnata in questo periodo anche nel preparare il Terzo Giro della Valdera per juniores, la gara a tappe, nazionale prevista quest’anno nei giorni 21-22 e 23 giugno. Intanto domenica mattina 19 maggio appuntamento con tanti giovanissimi del pedale, maschi e femmine, dai 7 ai 12 anni (sono 170 gli iscritti) che daranno vita al Gran Premio Città di Pontedera. La manifestazione giovanile avrà inizio alle ore 10 con la partenza della prima delle sei batterie in programma. Il ritrovo della gara è fissato presso il Bar Tychè in via O. Bagnoli, mentre il circuito lungo 850 metri da ripetere varie volte a seconda della categoria, interesserà via Turati (qui partenza ed arrivo), via Fleming, via Fantozzi e via Dei Donatori di Sangue.