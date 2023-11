Ciclismo, primo raduno per il Team Franco Ballerini a San Baronto

San Baronto (Pistoia), 15 novembre 2023 - Un fine settimana quello trascorso che ha fatto registrare a San Baronto, foresteria e quartier generale della squadra, il primo raduno del Team Franco Ballerini agli ordini del direttore sportivo della compagine juniores Luca Scinto. I corridori toscani e quelli provenienti da altre regioni, si sono ritrovati per un raduno che è servito a cementare l’amicizia tra gli atleti, tra divertimento, risate e scherzi vari. L’occasione dell’incontro è servita a prendere le opportune misure per le bici che ogni atleta avrà nella prossima stagione, oltre a quelle relative al nuovo abbigliamento da indossare. E’ stato fatto infine il punto, tenuto conto degli impegni con la scuola dei ragazzi, mentre il debutto stagionale della squadra pistoiese juniores, è previsto domenica 3 marzo nel gara di Cerbaia di Lamporecchio che verrà organizzata proprio dal Team Franco Ballerini del presidente Franco Miniati, nel ricordo di Giuliano Baronti, indimenticabile personaggio del ciclismo legato anche a questa società, e che nel 2024 per volere di Alessio e Stefano Baronti sarà a carattere nazionale.