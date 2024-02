Ciclismo: la squadra fiorentina Team Pieri prepara la stagione juniores

Castagneto Carducci,23 febbraio 2024 - A Castagneto Carducci, la formazione fiorentina del Team Pieri di Settimello di Calenzano prepara in questi giorni il debutto stagionale nella categoria juniores in programma domenica 3 marzo nella seconda edizione del Trofeo Giuliano Baronti, gara nazionale in programma a Cerbaia di Lamporecchio e che vede iscritti 188 corridori.

Il Team Pieri è reduce da una splendida stagione 2023, con numerose soddisfazioni merito di Venomi e Prato per i successi conseguiti, ma vorremmo aggiungere dei loro bravi compagni di squadra che hanno esaltato il collettivo sotto la guida di Fioravanti e Breschi e con la collaborazione di Francesco Dani. I due direttori sportivi saranno ancora alla guida del team fiorentino, ma con loro da questa stagione anche l’ex professionista di Greve in Chianti Simone Borgheresi che ha curato la preparazione, mentre Venomi e Prato hanno cambiato categoria e debutteranno come under 23 nella Tripetetolo Gruppo E - Car Center.

Tra le novità di quest’anno anche un accordo siglato con l’ex corridore siciliano Giuseppe Di Salvo e che ha reso la squadra “plurima” con l’arrivo nella squadra (tesserato per la Sicilia) del promettente Cristian Buturo miglior allievo siciliano lo scorso anno, con 4 vittorie e diversi piazzamenti tra cui 3 secondi posti. Nella compagine figurano altri giovani promettenti e sui quali fanno affidamento lo staff tecnico e il presidente della società Piero Pieri, che possiede esperienza e saggezza in campo ciclistico.

Importante anche per il 2024 il rinnovato apporto che definiamo amici e collaboratori più che sponsor, ad iniziare da Leonardo Forconi, e che hanno avuto lo scorso anno belle soddisfazioni. La fiducia confermata infine ai due direttori sportivi Breschi e Fioravanti con l’apporto di Dani era scontata, ora l’arrivo anche di Borgheresi. E’ davvero giunto il momento di pensare alla nuova annata.

LA SQUADRA: Bonaiuti, Gallerini, Del Mastio, Esposito, Fejzaj, Machiavelli, Tavanti, Zanaga, più Buturo affiliato in Sicilia. Ds Fioravanti-Breschi-Dani.

Antonio Mannori