Ciclismo: torna il classico appuntamento. Il giorno degli Juniores. In 170 a San Leolino

BUCINE

La carica dei 170 ciclisti Juniores sulla difficile collina di San Leolino, attraverso anche lunghi tratti di strada sterrata. Si disputa il Trofeo San Leolino che ha sempre visto sfrecciare in cima alla collina, sotto lo striscione d’arrivo, un solo atleta, un atleta di fondo, una passista scalatore. Il tragitto è lungo 101,400 chilometri, strada con varie salite che spezzano le gambe se non si è ben allenati a questo genere di percorso. Di solito la selezione primaria avviene per i tratti di via bianca, per poi chi avrà più resistenza se ne andrà solitario nei due chillometri finali, all’inizio del paese dove è posto lo striscione d’arrivo.

I corridori iscritti sono di tutte le regioni italiane, e non pochi gli stranieri (nel 2023 vittoria solitaria dello slovacco Matthias Schwaezbacher, nella foto).

Una bellissima corsa, che fu il fiore all’occhiello del competente organizzatore Ezio Mannucci. Dirige la Società Valdarno Project Cycling, con segretaria logistica la presidente del Gs Olimpia Valdarnese di Montevarchi, Francesca Bindi Sarri. I direttori di corsa sono Giampaolo Casucci e Sandro Gori. Il percorso è ben studiato per questa corsa, perché dà spazio a fughe e scalatori specie nei due km finali, ma poco idoneo per velocisti.

La lunghezza della gara presenta questo tracciato: San Leolino, Bivio Bucine-Pogi, Levane, Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Capannole, Bivio Bucine-Pogi, Zona Tontenano, Capannole, Vepri, Tontenano, Locanda Casariccio, San Leolino arrivo. La partenza è stabilita per le ore 13,45, l’arrivo previsto fra le 16-16,30. Il lungo weekend ciclistico del fine aprile si conclude mercoledì 1 maggio con Coppa La Penna a Terranuova Bracciolini. Una grande gara vinta da dilettante anche dall’ex famosissimo velocista Alessandro Petacchi. E’ riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite. Quest’anno un percorso molto severo, con tante salite e nel finale si va sul Pratomagno, a quota 700 metri sul passo di Casamona e Faeto, a quasi 20 km dall’arrivo a La Penna.

Giorgio Grassi