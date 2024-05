Ciclismo, Tottolo e la Scarselli in evidenza per il Team Vaiano

Vaiano, 23 maggio 2024 – Elisa Tottolo e la toscana Lara Scarselli del team femminile Aromitalia 3T Vaiano, si sono messe in evidenza confermando il buon momento della società vaianese del presidente Stefano Giugni dopo le precedenti prestazioni di Irene Affolati e Serena Brillante nella gara marchigiana di Corridonia. La veneta Tottolo e la Scarselli, campionessa toscana Under 23, si sono distinte invece nel Gran Premio Città di Mirano in provincia di Venezia cogliendo rispettivamente il sesto e il settimo posto, nell’affollato sprint finale che ha deciso la competizione. Una gara quella di Mirano con ben 165 partenti (89 elite e 76 junior) su di un circuito di 10 chilometri ripetuto per dieci volte per complessivi 100 chilometri. I numerosi tentativi di fuga non hanno mai raggiunto vantaggi considerevoli ed il tutto si è risolto al termine di una volata a ranghi compatti con la Tottolo e la Scarselli in bella evidenza.

Antonio Mannori