Ciclismo. Trionfano Sgherri e Fabbro. Vangi Calenzano sugli scudi

Mentre la Vangi Il Pirata Sama trionfava a Porto Sant’Elpidio grazie a Giacomo Sgherri, in Toscana si è svolto il 60° Gp Calzifici e Calzaturifici a Stabbia di Cerreto Guidi, firmato dal veneto Riccardo Fabbro (Industrial Forniture Moro) al secondo successo stagionale che ha regolato un gruppo di una trentina di corridori. Il successo della Vangi, ennesimo della stagione, è il primo stagionale per Sgherri, e la formazione guidata da Matteo Berti e Rolando Ricciardi ha conseguito nella trasferta marchigiana anche il quarto posto con Diego Buti e il quinto con Thomas Bolognesi. Un vero e proprio trionfo insomma per il forte team calenzanese caro a Fabrizio e Fulvio Vangi. A Stabbia la gara con 94 partenti è stata animata da una fuga di 11 corridori che sembrava destinata al successo, ma nel finale si è scatenato il gruppo e una ventina di corridori hanno raggiunto il plotoncino di testa. In volata ha prevalso Fabbro davanti al valdarnese Riccardo Del Cucina (Mekap Junior Team) che per la quarta volta ottiene nel 2024 il secondo posto. Terzo Francesco Matteoli (Stabbia Dover) quindi a seguire Gerolamo Manuele Migheli, Massolin, Merola, Serangeli, Del Mastio, Holgate e Cornacchini. Una bella gara quella toscana condotta a oltre 40 di media.

Antonio Mannori