Ciclismo. Tris dell’Hopplà Petroli. Sernissi campionessa

Un weekend pasquale ciclistico con società e atleti fiorentini in evidenza. La prima nota di merito è per la Hopplà Petroli Firenze che ha dominato la gara di "Pasqualando" a Ponte a Egola, con il terzo successo stagionale dopo la doppietta di Michael Belleri a Montecassiano e Mercatale Valdarno. Ha vinto uno degli sprinters più forti in campo nazionale, l’aretino Francesco Della Lunga dopo un controllo della corsa dal primo all’ultimo chilometro, con secondo posto per Pongiluppi e il quarto del giovane Lorello. L’Hopplà Petroli Firenze non è mai uscita dalle posizioni di testa del gruppo e sul rettilineo di via del Cuoio ben tre le maglie della formazione fiorentina in testa a preparare lo sprint concluso in trionfo, per la gioia dello staff tecnico e dirigenziale della società.

Nel Campionato Toscano donne élite la maglia sulle spalle di Gemma Sernissi la ragazza di S.Mauro a Signa che corre per la K2 Women Team. L’ha conquistata con una bella prestazione dopo che già la settimana prima aveva dimostrato di essere in ottima condizione cogliendo un secondo posto al nord. Per l’atleta fiorentina una stagione iniziata bene e che potrebbe riservare per lei altre soddisfazioni. Tra gli juniores buon quarto posto a Ponte a Egola, per il diciassettenne di Rufina, ex campione regionale degli aallievi, Niccolò Iacchi del Team Franco Ballerini, mentre ha colto il primo successo stagionale l’esordiente fiorentino Laerte Scappini (U.C. Empolese) che ha superato in volata sul traguardo di Ponte a Egola, i tre compagni di fuga, Ferrante, Resca e Caorsi.

Scappini, campione regionale della categoria per il primo anno nel 2023, al debutto stagionale era giunto quarto alla periferia di Lucca, questa volta invece ha centrato il successo in una gara veloce con 91 partenti. Tra gli allievi piazzamento nella Top ten per Giulio Sanesi (Fosco Bessi) e Lorenzo Luci (Iperfinish).

Antonio Mannori