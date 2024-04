Ciclismo, trittico di gare nel fine settimana e campionato della montagna

Lastra a Signa (Firenze), 23 aprile 2024 - Dopo quella di Montanino un trittico di gare dilettanti attende la Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa nel prossimo weekend grazie al presidente Valter Biancolini, alla general manager Sonia Ceccarelli e al direttore organizzativo Daniele Masiani. Il trittico per élite e under 23, inizierà sabato 27 aprile con la gara di Lastra a Signa per festeggiare i 70 anni dalla fondazione della locale Casa del Popolo presieduta da Fabrizio Bertelli e valida anche per la Coppa ASD Trip la società fondata nel 2022 della quale è presidente Daniele Gaggioli. La gara sulla distanza di 133 km con partenza alle 14. Domenica 28 aprile ecco il Trofeo Comune Capraia e Limite - Memorial Michele Nunziata, cronoscalata di km 7,700 con partenza del primo corridore alle 9,30 davanti al bar Pit Stop di Capraia Fiorentina ed arrivo ai quasi 400 metri del Montalbano dopo il passaggio da Limite sull’Arno. La gara come lo scorso anno, sarà valevole per il Campionato Toscano della Montagna, ed i campioni uscenti sono Tommaso Dati per gli Under 23 e Matteo Niccoli per gli mèlite.

Infine lunedì 29 aprile la chiusura con la terza Coppa Rocca di Montemassi-Trofeo Castello di Albola. La partenza avverrà dalla provincia di Grosseto nei pressi di Roccastrada (Fattoria di Montemassi) per concludersi nella zona di Radda in Chianti presso lo splendido Castello di Albola con tre km finali in sensibile ascesa dopo 131 km. Gli iscritti. Alla prima gara di sabato sono iscritti 195 atleti, alla cronoscalata di domenica 90, alla terza di lunedì prossimo 160.