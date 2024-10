Ciclismo Trofeo Buffoni, numeri da sballo. Del Freo: "E’ stato un successo pieno"

Un altro grande successo per il Trofeo Buffoni, la classica internazionale del ciclismo giovanile che domenica a Montignoso ha chiuso la stagione della categoria Juniores regalando a partecipanti e appassionati una splendida giornata di sport. La data ‘autunnale’, provocata dal rinvio per maltempo dell’appuntamento del 8 settembre, non ha scoraggiato i team e i tifosi, che hanno affollato le strade dei comuni di Montignoso, Forte dei Marmi e Pietrasanta, quelli toccati dai 126,7 chilometri del percorso che per l’occasione aveva subito alcune modifiche che hanno comunque garantito un grande spettacolo. Al posto dei tradizionali 4 giri del ‘Circuito della Versilia’, a causa di una manifestazione concomitante, i corridori hanno effettuato 10 giri del cosiddetto “Circuito del Mare“ prima di affrontare per 6 volte le salite del celebre “Circuito della Fortezza“. A tagliare per primo il traguardo, che quest’anno era collocato 500 metri più a monte per un tostissimo ultimo chilometro tutto in salita, è stato quindi Tommaso Anastasia del Team Autozai Contri, che in volata ha battuto Pietro Galbusera del del Pool Cantù GB Junior. Terzo, a oltre 2 minuti, Ludovico Maria Mellano, alfiere del Team F.lli Giorgi. 118 gli atleti iscritti alla gara, 110 i partenti, appartenenti a 20 team italiani (tra cui i prestigiosi Team Autozai, Borgo Molino, Team Vangi, Team Giorgi, Team Coratti, Team Cantù) e al Velo Club Londres del Regno Unito.

Numeri importanti che riempiono di soddisfazione il presidente dell’associazione ‘Francesco Buffoni’, Fabio Del Giudice, che con il supporto delle amministrazioni comunali, delle forze dell’ordine e degli sponsor è riuscito a riorganizzare la 55esima edizione del Trofeo malgrado il rinvio di settembre: "Un successo pieno – ha commentato –. Vista la data e l’orario insoliti non ci aspettavamo questa partecipazione né di pubblico né di squadre iscritte. Domenica invece erano presenti tantissime persone ad assistere alla corsa mentre in gara c’erano i team più importanti a livello nazionale. L’ordine di arrivo infatti parla chiaro. Tutto questo ci rende felici perché ripaga degli sforzi fatti e del coraggio avuto sia nell’annullare la gara di settembre sia nel riorganizzare un Buffoni a distanza di un mese".

Nemmeno il tempo di archiviare l’edizione 2024 che l’associazione pensa già all’appuntamento del prossimo anno, in programma domenica 14 settembre: "Siamo già inseriti nel calendario internazionale – ha spiegato Del Giudice – e quindi il Buffoni numero 56 si farà sicuramente. Il percorso tornerà quello di una volta, ma forse resterà il traguardo di quest’anno, che è stato molto apprezzato". "Il Trofeo Buffoni – ha ricordato Stefano Del Giudice, delegato allo Sport del comune di Montignoso – è un’istituzione per il nostro territorio e come amministrazione ci sentiamo in dovere di preservarlo con ogni risorsa possibile".