Ciclismo. Trofeo Mencattelli. Scappini si impone in quel di Gracciano

Gracciano si addice a Laerte. Con uno scatto imperioso sull’ultima, durissima rampa, il quattordicenne empolese Scappini si è infatti imposto nel Trofeo Mencattelli di ciclismo, cat. Esordienti, bissando il successo del 2023 che gli consentì di indossare la maglia di campione toscano. Organizzata dall’AS Gracciano con il supporto di Banca Tema, la 29.a edizione di quella che considerata ormai una classica del ciclismo giovanile, ha visto al via 100 atleti, in rappresentanza di diverse regioni d’Italia. Dopo un avvio tranquillo, gli ultimi venti chilometri sono stati molto combattuti, anche grazie al profilo ondulato del percorso, con strappi e tentativi di allungo; il gruppo è rimasto però compatto, fino a quando Scappini, in vista del traguardo, ha messo un "rapportone" insostenibile in salita per gli avversari e si imposto con una paio di lunghezze di vantaggio. Nella cat. Esordienti 13 anni si è invece imposto il pisano Libero Mario Maffei. D.M.