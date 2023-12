Ciclismo: ufficializzati gli atleti della squadra Under 23. Scattano gli allenamenti. Le feste del Velo Club sono in bici

Stanno pedalando veloci, infischiandosene del gelo, per agguantare sogni fatti di vento e di trofei, che hanno i caldi colori della vittoria. E che catapultano direttamente a un nuovo anno tutto da vivere sfrecciando di traguardo in traguardo. Sono gli atleti del Velo Club Beltrami Tsa La Risorsa Umana, realtà ciclistica reggiana Under 23 e Continental le cui radici affondano nella tradizione quasi centenaria del locale Velo Club.

Il nuovo sodalizio va ora assumendo contorni sempre più netti con la definizione dell’elenco degli atleti nella sua completezza. Eccolo: Riccardo Bergamini, Giacomo Cannizzaro, Nicolò Costa Pellicciari, Angelo Gabriele, Matteo Pagliari, Michele Pedrelli, Alessandro Redeghieri, Riccardo Sofia, Matteo Valentini, Jacopo Vetricini, Matteo Visioli. Saranno loro a cimentarsi sulle orme di assi come Danilo Barozzi, Renato Scorticati e Nello Sforacchi, cresciuti nel Velo e che poi hanno corso nelle grandi gare a tappe come Giro e al Tour. E che si muoveranno sulle tracce di Roberto Roberberi, attuale direttore sportivo della Bardiani, che in gioventù ha indossato la casacca dello storico sodalizio, come tanti altri corridori reggiani che con il Velo hanno debuttato. "E’ una squadra giovane. Ci presenteremo pronti al via della nuova stagione, siamo motivati, vogliamo ben figurare", afferma Alioscia Facchini, responsabile dell’area tecnica e segretario. "La preparazione sta procedendo bene, siamo soddisfatti e si stanno pianificando due ritiri collettivi. Uno, a breve, durante le festività, l’altro a fine gennaio a Sanremo. Nel gruppo si respira una certa attesa per le prime gare, che saranno a fine febbraio nelle categorie Elite Under 23. Ci aspettano la Coppa San Geo in Lombardia e il Gran Premio Misano che si svolgerà all’autodromo". Dalle prime pedalate con la maglia delVelo Club sulle strade del Reggiano arriviamo alla sede del Circolo Primavera di Masone nel breve tempo di una volata, per scoprire l’organico societario, ridefinito l’altra sera. La presidenza è nel segno della continuità con Maurizio Mazzali, già al vertice del Velo. Mario Zecchini è il team manager, direttori sportivi sono Manuel Facchini e Christian Lusuardi. Tra i consiglieri Enrico Gherri, sponsor Graziano Beltrami. E’ inoltre prevista la conferma dell’attività per adulti di cicloturismo su strada e di mountain bike. "La squadra diventa un progetto importante anche perché in questo momento a livello regionale le formazioni sono poche. E’ una buona opportunità di esperienza, crescita e visibilità per i giovani", afferma Mauzio Mazzali.

Il Velo Club è tornato alle origini con l’avvicinarsi alla fatidica linea del centenario: tra gli intenti, la promozione del ciclismo e il lancio dei talenti verso il domani.

