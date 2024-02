Ciclismo: un incontro a Calenzano per organizzare il futuro. Federazione al lavoro

Tempo di riunioni per il ciclismo toscano prima della ripresa agonistica ormai imminente. Per giovedì 15 febbraio il Comitato Regionale Toscana della Federciclismo presieduto da Saverio Metti, e la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza della quale è responsabile Francesco Zingoni, propone un incontro con i rappresentanti delle Province e delle Prefetture toscane per aggiornare, definire e possibilmente migliorare le linee guida per la migliore prassi da seguire per l’ottenimento delle varie autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle gare ciclistiche su strada e non. Un incontro diventato tradizionale e sempre più importante per aiutare le società che organizzano gare ad avere dei riferimenti chiari nei confronti degli enti autorizzativi. La riunione indetta per giovedì prossimo 15 febbraio dalle 9,30 alle 12,30, si svolgerà presso la sede del Banco Fiorentino (Mugello-Impruneta-Signa) a Calenzano in via del Colle 95. Il Comitato Regionale, tenuto conto dell’importanza della riunione conta su di una fattiva partecipazione degli addetti ai lavori.

Antonio Mannori