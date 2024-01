Ciclismo, un incontro formativo per chi organizza gare ciclistiche

Sesto Fiorentino (Firenze), 30 gennaio 2024 – Importante iniziativa promossa anche quest'anno prima della ripresa dell’attività agonistica, da parte della Federazione Ciclistica Italiana attraverso i Comitati Regionali. Si tratta, degli incontri formativi congiunti con la Polizia Stradale su tutto il territorio nazionale, per parlare delle normative relative alle autorizzazioni, e non solo, delle gare ciclistiche. In Toscana questo importante appuntamento è previsto per mercoledì 7 Febbraio p.v. presso il The Gate Hotel, situato nell’area di servizio Firenze Nord-Snodo Autostradale A1 nel comune di Sesto Fiorentino, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 con interventi anche dei rappresentanti di Prefetture, Questure e ANCI. Questo incontro dovrà servire anche per cercare di chiarire ed armonizzare il più possibile le pratiche autorizzative nella nostra regione. Una riunione dunque quanto mai importante per chi organizza manifestazioni ciclistiche.