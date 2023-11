Ciclismo. Un record dal sapore cesenate

Un pezzo del suo record mondiale è nato a Cesena e per questo Vittoria Bussi, fresca detentrice del nuovo primato dell’ora Uci realizzato il 13 ottobre a Città del Messico, il 9 novembre tornerà in vista in città, per incontrare il coach cesenate Luca Riceputi (insieme nella foto), che insieme al suo staff la ha accompagnata nell’impresa.

Prima di lei, mai nessuna donna era stata in grado di percorrere 50 chilometri in un’ora. La ciclista romana, specialista delle cronometro individuali e delle gare in pista, ha infatti percorso in 60 minuti 50.267 chilometri, abbattendo un muro fino ad ora incrollabile, superando il precedente record dell’olandese Ellen Van Dijk e riprendendosi un primato che era già stato suo. Tutta la parte di allenamenti, test e programmazione è nata a Cesena al Centro Essere Asd di Calisese, guidato dal preparatore Luca Riceputi.

Bussi arriverà dunque in città il 9 novembre e lo farà per raccontare la sua impresa nel corso dell’evento pubblico ‘Oltre il muro dei 50kmh’ che avrà inizio alle 19 al Palazzo del Ridotto. All’incontro interverranno l’assessore allo sport Christian Castorri, Luca Riceputi e tutto lo staff composto da Giuseppe Coratella, Gianmario Migliaccio, Marco Perugini, Niklas Quetri e Luca Russo.

Vittoria Bussi, nata a Roma il 19 marzo 1987 e laureata all’Università La Sapienza con un dottorato di ricerca in matematica pura conseguito ad Oxford, nel 2018 era diventata per la prima volta la donna più veloce del mondo firmando il suo primo record dell’ora su pista percorrendo 48,007 chilometri. Nel settembre 2021 la sua impresa era stata battuta e così Bussi ha deciso di rilanciare, con gli interessi.

