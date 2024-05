CICLISMO. Under 23 ed Elite martedì di scena a San Giovanni

Sono 212 i corridori iscritti, dilettanti Under 23 ed Elite, al 7° Trofeo Città di San Giovanni, in programma per martedì 28 maggio. Questa edizione ha un valore particolare: è prova unica del campionato toscano delle due categorie per il 2024. Ancora non sono stati resi noti dalla Federazione i nominativi dei possibili partecipanti, perché sono aperte le iscrizioni fino a oggi.

I due campioni toscani uscenti sono l’Elite Nicolò Garibbo e l’Under 23 Lapo Matteo Bozicevich. La gara di quest’anno ha un percorso assai più severo di quelli precedenti. Il tragitto misura km 143,800, partenza alle ore 14, arrivo previsto dopo le ore 17, alla media di km 40 orari. Il via sarà dato da piazza Cavour, di fronte a Palazzo D’Arnolfo.

