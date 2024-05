Ciclismo Under 23 ed élite. Scatta la Coppa Ciuffenna, saranno in 170 al via. Regnanti punta al bis

SAN GIOVANNI

Sono 170 gli iscritti fra Under 23 ed Elite alla Coppa Ciuffenna che si contenderanno l’ambita corsa. Una competizione che ha sempre regalato un bello spettacolo ciclistico, tanto da richiamare migliaia di sportivi. Un finale adatto a velocisti, o per una fuga solitaria di atleti di fondo. Una gara nazionale, vinta anche da corridori importanti, tra i quali Alessandro Petacchi. Fra i valdarnesi ha sfrecciato per prima la ruota di Marco Madrucci e nel 2023 successo di Matteo Regnanti della Hopplà Petroli Firenze che cercherà di fare il bis. Fra i corridori interessanti segnaliamo Cioni e Failli della Futura Team diretta dall’ex campione vincitore del Giro d’Italia Franco Chioccioli, Creatini e Boschi della Gragnano e tanti altri dilettanti che vanno per la maggiore nel corso di questa stagione.

Il percorso assai severo attraverso le Balze, con salite oltre il 10 per cento. Il via sarà dato alle 14 per un percorso che misura 165 km, l’arrivo è previsto intorno alle 17,30. Inizio con subito la salita del Colombaio, Bivio Casalini, Terranuova, Penna (per tre volte); quindi l’erta del Montemarciano, Loro Ciuffenna, Penna, Cavarello, e 4 giri della strettoia erta del Colombaio, Bivio Casalini. Da qui iniziano i cinque chilometri per salire sul Pratomagno, culmine Faeto a quota 612 s/m. Una discesa molto tecnica fino a San Giustino Valdarno, poi strada vallonata, bivio Casalini, discesa Gangherete, la Penna arrivo.

Giorgio Grassi