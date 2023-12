Ciclismo under 23. Fiorin e Vesco al lavoro con i primi test atletici

È in pieno svolgimento la preparazione invernale per i brianzoli Matteo Fiorin e Leonardo Vesco che il prossimo anno debutteranno tra gli Under 23 con la Continental orobica della Colpack Ballan CSB di Beppe Colleoni. Oggi, saranno sottoposti ai primi test fisici sotto la guida dei tecnici Gianluca Valoti e Antonio Bevilacqua. Nel 2024, il sevesino Fiorin e il besanese Vesco, essendo impegnati con la scuola, non parteciperanno allo stage a Calpe, in Spagna, ma saranno a disposizione del team dal 29 gennaio al 12 febbraio per un secondo collegiale. Il 14 febbraio è prevista la presentazione della Colpack Ballan CSB 2024 che comprende anche il giussanese Lorenzo Nespoli.

Dan.Vig.