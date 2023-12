Ciclismo under 23. La Namdesport investe e ci riprova

Namedsport prolunga la sua presenza nel ciclismo dilettantistico anche per il prossimo anno. Il team manager Paolo Riva e il suo staff sono già al lavoro per allestire la nuova formazione nella categoria Under 23. "Siamo orgogliosi - spiega Riva - di avere ancora un partner cosi importante che investe sui giovani. Siamo altresì consapevoli del fatto che Namedsport, pur sponsorizzando il Giro d’Italia e il Tour de France, abbia a cuore anche squadre come la nostra che permettono a tanti giovani un’attività costante e un alto livello di crescita". Riguardo al 2023, la Namedsport Uptivo ha avuto una stagione improntata soprattutto sulla crescita. L’andamento è stato regolare anche perché la dirigenza tenica ha dovuto lavorare con tanti giovani. "Ci siamo preoccupati prima di noi e poi degli avversari - conclude Riva -. È normale che ci sia rabbia per non aver ottenuto la vittoria, ma il gruppo ha bisogno di fiducia".

Dan.Vig.