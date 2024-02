Ciclismo Under 23. Matteo Fiorin pedala già alla grande in Spagna. Si avvicina la maglia dell’esordio alla Coppa San Geo

Matteo Fiorin è a Calpe, in Spagna, con la sua nuova squadra MBHBank Colpack Ballan CSB. La promessa brianzola, 18 anni di Seveso, si sta preparando al debutto nella categoria Under 23 e si è integrato bene nel nuovo gruppo bergamasco diretto da Gianluca Valoti e Antonio Bevilacqua. Da Calpe, nella parte settentrionale della costa della provincia di Alicante, nella comarca della Marina Alta nella Comunità Valenciana, giungono notizie di un Fiorin in buone condizione che potrebbe essere schierato dal team alla Coppa San Geo del 24 febbraio. "Mi sto allenando con grande impegno e determinazione e anche nelle simulazioni degli sprint ho ricevuto segnali molto positivi - ha detto Fiorin -. Qui a Calpe i percorsi sono impegnativi, e per i velocisti come me non è facile rimanere a ruota degli scalatori. Ma secondo i miei tecnici sto andando bene".

Oltre a pedalare, Fiorin si è confrontato con il nutrizionista della squadra, e si occupa anche di comunicazione con gli addeti dei media. Insomma una preparazione a 360 gradi per il giovane sevesino che in questo 2024 continuerà a svolgere attività su pista che gli ha già regalato titoli mondiali, europei e tricolori.

Danilo Viganò