Ciclismo. Valgardena, buona prova di Aleotti e Covili

Luca Covili e Giovanni Aleotti ancora protagonisti nella tappa che si è conclusa a Santa Cristina di Valgardena, mentre il ventenne Luca Paletti sarà al via dell’Alpes Isere Tour in Francia che prende il via oggi e si concluderà domenica in preparazione del Giro d’Italia Giovani. Nella tappa che ha visto ancora la vittoria dello sloveno Pogacar per una manciata di secondi sul marchigiano Giulio Pellizzari del team modenese-reggiano VF Group. Bardiani, il 27enne pavullese è giunto 23° ed ora è al 17° posto della classifica generale ed oggi cercherà di migliorare ancora nella tappa alpina del Passo Brocon. Bellissima gara anche per Aleotti dopo aver condotto magistralmente il colombiano Martinez a conquistare il 2° gradino del podio è ora 19° nella classifica generale e 6° tra gli under 25.

a.g.