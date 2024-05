Ciclismo Velo Club “Carlo & Raffaella“ sugli scudi. Zampata di Martinelli nel “Gatto Verde“. Arrivo in solitaria

Seconda vittoria di stagione per Alessio Martinelli, il piccolo atleta del Velo Club “Carlo & Raffaella“ di Bonascola, che è salito sul gradino più alto del podio nel terzo trofeo “Gatto Verde“ di Calcinaia, nel pisano, valido anche per il quinto trofeo “Silvio Bernardini“, nella gara per Giovanissimi della categoria G2 (otto anni). Dopo il secondo posto nella gara dell’esordio stagionale a Coltano, Martinelli bissa così il risultato della scorsa settimana a Ponsacco. Il forte ragazzo portacolori della società rossonera (allenato da Nico Fioravanti e Alessio Corradi) è rimasto in gruppo con gli avversari per due giri di un percorso che ne prevedeva quattro complessivi, per poi lasciare tutti dietro vincendo la prova per distacco.

Nella categoria G5 (età 11 anni) femminile ancora un sesto posto della pur brava Agnese Sabato nella sua numerosa batteria. Sfortunata invece la prova di Giacomo Toscano nei G6 (età 12 anni) che ha visto la propria batteria annullata ad un giro dal termine per una rovinosa caduta di diversi atleti con conseguente intervento di più ambulanze. Archiviate la gara di Calcinaia, i giovanissimi del Velo Club si preparano per i prossimi impegni con un occhio particolare al 12° trofeo “Gianfranco Ginesi“ e primo “Claudio Merli“ in programma a Carrara il 16 giugno e riservati alle loro categorie.

