Ciclismo Velo Sport “Carlo & Raffaella“ sugli scudi. Martinelli irresistibile nel Città di Pontedera. Arriva la terza vittoria

Terza vittoria consecutiva per Alessio Martinelli, il piccolo corridore del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che nel Gp “Città di Pontedera“ trionfa nella categoria G2 (età 8 anni). La gara prevedeva un circuito di 0,850 km da percorrere più volte in base alla categoria di appartenenza. Per i G2 (una quindicina i partenti) i giri previsti erano cinque, ma dopo i primi due giri Martinelli ha allungato e solo Baldini (Gs Fabrimar) e Castaldo (Us Coltano Grube) riescono a tenere le ruote del carrarese che sul traguardo li batte con una lunga volata.

Tra i G6 (12 anni) buona prova per Giacomo Toscano che termina la gara nel gruppo dei primi venticinque. Viva soddisfazione è espressa dai due allenatori Nico Fioravanti e Alessio Corradi che con competenza e passione seguono i giovanissimi rossoneri. E dopo il secondo posto di Coltano, Martinelli mette a segno un tris con le vittorie di Ponsacco, Calcinaia e adesso anche Pontedera. E non è finita perché la stagione è solo all’inizio.

ma.mu.

Nella foto, Alessio Corradi, Alessio Martinelli e Giacomo Toscano