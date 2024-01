Ciclismo/2

La Vf Group Bardiani Cssf Faizanè ha ricevuto nei giorni scorsi la wild card per il Giro d’Italia 2024. Per il team della famiglia Reverberi si tratta della 42esima partecipazione nella sua storia alla corsa rosa a dimostrazione del legame indossolubile con la Rcs Sport, mentre per il main sponsor della Vf Group entrato quest’anno nel mondo del ciclismo professionistico è un bel modo per entrare subito tra i grandi del ciclismo. Ovvia la soddisfazione del titolare dell’azienda di S.Felice sul Panaro, leader nel settore edilizio: "La mia pasione per questo sport mi ha portato ad investire in questa realtà importante per il movimento ciclistitico – dichiara patron Vincenzo Oliva –. Partecipare al Giro d’Italia è per mè motivo di grande orgoglo, sono felice e onorato di questo, l’obiettivo è vincere una tappa, la fiducia nei Reverberi è totale ed è un onore dare il nome ad una squadra storica del ciclismo italiani". Dal canto suo Roberto Reverberi, team manager aggiunge: "Cercheremo di onorare come sempre la nostra partecipazione che ci ha visto 30 volte vittoriosi nelle tappe del Giro d’Italia. Il nostro è un team che ci vede protagonisti da 42 anni garzie all’impegno dei nostri sponsor storici ai quali si è aggiunto patron Vincenzo Olica che ci permetteno di far crescere tanti giovani italiani come Colbrelli,Ciccone e Zana".

La Vf Group Bardiani ha tra le sue file due modenesi Luca Paletti in azzurro nel ciclocross ed il pavullese Luca Covili impegnato alla Challenge Maiorca dove ha debuttato nel Trofeo Calvia giungendo 36° ed oggi sarà al via dell’impegnativo Trofeo Sarrida con obiettivo di entrare nella top ten.

a.g.