Ciclismo/2

Luca Paletti (foto) è stato convocato dal ct Daniele Pontoni per la la prova di Coppa del Mondo che si svolgerà domenica prossima a Benidorm (Spagna). Ovvia la soddisfazione della VF Group Bardiani CSF del main sponsor modenese Vincenzo Oliva che da questa stagione è entrato nel ciclismo professionistico. La casacca del team modenese-reggiano oltre a Paletti vedrà protagonista nella stagione 2024 che inizierà su strada a Palma di Maiorca la prossima settimana il riconfermato pavullese Luca Covili sfortunato protagonista nel Gro d’Italia 2023. La stagione del ciclocross dopo la prova di Coppa del Mondo in Spagna avrà il proprio epilogo il campionato del mondo che si svolgerà per tutte le categorie dal 2 al 4 febbraio. La prova di Coppa del Mondo degli under 23 dove gareggia il 20enne figlio d’arte scatterà alle 12. Il 27 e 28 gennaio si concluderà con i campionati italiani giovanili a Castelletto di Serravalle (Bo) la stagione del ciclocross degli esordienti ed allievi che ha visto protagonisti un buon lotto di ateti modenesi che possono lottare per un piazzamento nella top ten. Mentre la stagione del ciclocross è al termine in Australia la stagione su strada ha visto il debutto della fioranese Gaia Masetti che dopo aver concluso il Tour Down Under dove è stata impegnata in appoggio al suo l’AG Insuranece che hanno doninato icon il successo finale della Wollaston inattesa eri ha gareggiato nel Criterium in attesa dell’arrivo dlla gara maschile dove Viviani a sorpesa è stato battuto dalla sorpresa Welsford, Masetti ha terminato nel gruppo ed oggi sarà impegnata in un Criterium per poi prendere il via domenica al gp Cadel Evans.

a.g.