Ciclisti brianzoli a podio sulle strade del Nord Italia. Milani al posto d’onore davanti a Castellani. Dalola sfiora il successo, argento per Maggioni

Giornata di gare fruttuosa per i ciclisti brianzoli. Si comincia dal secondo posto di Lorenzo Milani (Cicli Fiorin) nella gara per allievi di Osio Sotto, vinta da Riccardo Natale, e nella quale il compagno di squadra Cesare Castellani si è piazzato al terzo posto. Vittoria sfiorata anche per Riccardo Dalola. L’esordiente di Concorezzo, della Brugherio Sportiva, è stato battuto da Samuele Matteini a Samarate, nel Varesotto, dove Gabriele Ornago è giunto decimo. Secondo posto anche per il caratese Matteo Maggioni (Pedale Senaghese) a Pontenure, in provincia di Piacenza, nella prova riservata agli allievi che ha visto il trionfo in solitaria di Marco Zoco del Pool Cantù-GB Junior. A Costigliole Saluzzo (Cuneo) settima piazza per Stefano Brambilla del Velo Club Sovico. Medesimo risultato per il cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù GB Junior) nel Campionato Lombardo juniores a Clusone. Infine, terzo l’esordiente monzese Matteo Jacopo Gualtieri, nono Andrea Pierobon (Fiorin) e decimo Alessio Bozza della Salus Seregno in quel di Bulciago.

Dan.Vig.