Ciclistica Empoli Grandi ambizioni per il 2024

di Antonio Mannori

È una storia splendida quella iniziata quasi 50 anni fa dall’Unione Ciclistica Empolese, ricca di successi con giovani diventati poi protagonisti ammirati tra i professionisti come l’ex Manuele Mori oppure come Diego Ulissi, ancora in attività. Oggi l’Unione Ciclistica Empolese continua ad essere una realtà grazie all’impegno di tutto il gruppo che comprende, gli atleti e i loro genitori, tecnici, dirigenti e sponsor. E la società biancazzurra con progetti nuovi, non cambia il motto che sta a cuore al presidente Gianluca Chiti: vincere va bene, ma soprattutto conta divertirsi, avere serietà, rispetto per gli avversari, impegno, passione, tranquillità. Presso l’Oasi al Lago a San Donato, si è tenuta la serata per presentare squadre e programmi della stagione 2024 che per gli Esordienti e gli Allievi dell’Empolese si aprirà domenica prossima 24 marzo a Lucca. Trentacinque i corridori per l’annata in corso, con una formazione esordienti (7 del primo anno, gli altri 6 del secondo) ritenuta la più forte in campo regionale per la presenza del Campione Toscano 2023 Scappini, oltre che di Gastasini e Lucherini. Interessante anche la squadra allievi con la coppia Pavi Degl’Innocenti-Cialdini e con altri giovani di ottimi mezzi che si sono preparati bene nel ritiro di Donoratico per la prima stagionale. Nel settore giovanissimi la grande novità invece è quella annunciata dal presidente Chiti durante la serata. "Vogliamo entrare nella scuola, non è facile dicono tutti, ma si può, occorre crederci ed impegnarsi – spiega –, ed è quello che faremo come Uc Empolese spronati anche da alcuni genitori degli studenti". Tra le altre novità di un 2024 intenso, c’è anche l’impegno di organizzare nella zona di Empoli il Campionato Regionale Allievi in data 16 giugno, con zona di svolgimento e percorso ancora da stabilire. Questo infine l’organico completo con tutti i loro addetti ai lavori.

Allievi (nella foto in alto): Anichini, Biancalani, Cialdini, Fiore, Taddei, Fogli, Leonetti, Nencioni, Pavi Degl’Innocenti. Diesse Matteo Buggiani e Dino Tintori; responsabile categoria Marco Buggiani; altri addetti Bendinelli, Mori, Zanobini, Pucci.

Esordienti (nella foto sotto): Cantini, Di Salvo, Franchi, Leonetti, Mandriani, Squillace, Toscani, Bravatà, Di Stefano, Gastasini, Lucherini, Scappini, Sorrentino. Ds Gianni Rizzo; vice Franco Montagnani; accompagnatori Cimboli e Tempestini.

Giovanissimi: Reggioli, Emilia e Charlie Gaggioli, Capitoni, Franzese, Bruni, Ferri, Lucci, il cinese Xie, Cianti, Maestrelli, Gordigiani, Nesi. Allenatori Capitoni, Nesi, Ferri.