Ciclistica Viaccia, festa e premiazioni

Prato, 24 marzo 2024 – La serata di gala della Ciclistica Viaccia ha segnato un momento di celebrazione e gratitudine, un'occasione unica per onorare i protagonisti della stagione passata e proiettarsi con entusiasmo verso le sfide future. Al centro dell'evento, la figura carismatica del presidente Fausto Mati, capace di portare avanti l'eredità di chi lo ha preceduto e di innescare una nuova ondata di partecipazione e passione nell'ambito della ciclistica.

Sotto la sua guida, la squadra ha visto un'incredibile crescita, con un numero di associati che ha superato ogni aspettativa, raggiungendo il prestigioso traguardo di 115 ciclisti. Questo record è il risultato tangibile dell'impegno instancabile e della visione lungimirante del Presidente Mati, che ha saputo ispirare e coinvolgere gli appassionati di ciclismo di Viaccia e dintorni. La serata è stata contrassegnata da momenti di gioia e di emozione, culminando nella consegna dei meritati riconoscimenti ai migliori atleti dell'anno precedente. Ma non è finita qui. L'evento ha anche offerto l'opportunità di svelare il tanto atteso calendario di cicloturismo per il prossimo anno, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sfide entusiasmanti per tutti gli amanti delle due ruote. La Ciclistica Viaccia si conferma così non solo come un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, ma anche come una comunità unita e dinamica, pronta a affrontare ogni nuova avventura con spirito di squadra e determinazione. Grazie al lavoro instancabile del Presidente Mati e alla dedizione di tutti i soci, il futuro si annuncia radioso e ricco di successi per la gloriosa squadra di Viaccia.