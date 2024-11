Cicloturismo, Viaccia sugli scudi: cala il tris

Prato, 18 novembre 2024 – Grande festa a Viaccia per la storica tripletta della Ciclistica Viaccia, che per il terzo anno consecutivo si aggiudica il prestigioso Circuito Toscano Uisp di cicloturismo. La cerimonia di premiazione si è svolta nei locali della sede del gruppo, dove atleti, squadre e appassionati si sono riuniti per celebrare un'altra stagione di successi e convivialità.

Il presidente Fausto Mati, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato non solo il valore sportivo della vittoria, ma soprattutto l'importanza del clima di amicizia e condivisione che caratterizza il gruppo: “È un successo che va oltre i numeri. La vera vittoria è l’atmosfera di serenità e il legame che siamo riusciti a creare tra tutti noi”.

LE CLASSIFICHE (qui)

Al termine delle premiazioni, un ricco buffet ha accolto i partecipanti, confermando lo spirito di accoglienza e di unione che rende la Ciclistica Viaccia un punto di riferimento per tutto il movimento cicloturistico toscano. L'evento è stato immortalato dal servizio fotografico della ETS "Regalami un sorriso", che con il suo impegno benefico arricchisce di valore umano ogni occasione. Un applauso va non solo agli atleti, ma anche a chi lavora dietro le quinte, rendendo possibile ogni successo.