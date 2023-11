Ciclocross, a barbara. Guerrini premiata al memorial Severini

La prima a conquistare il titolo è stata Mery Guerrini del Team Co.Bo. Pavoni-San Severino, woman premiata dal sindaco Riccardo Pasqualini. A Barbara, storico ‘Tempio del Ciclocross’ (capoluogo pratistico fin dagli Anni Cinquanta del secolo scorso), gli specialisti maceratesi sono stati protagonisti nel memorial Americo Severini, prova unica di campionato marchigiano e settima tappa dell’Adriatico Tour. La serrata maratona è stata inaugurata dalla cerimonia del premio ‘Master Mastrucci’: l’artistico ‘Quadrifoglio’ del maestro corridoniano Costantino Castorio è stato consegnato al Gruppo Sportivo Pianello. Sull’anello anconetano hanno poi circuitato 248 corridori di ogni età (295 iscritti), in formula interregionale. Nell’arena tecnica, subito bronzo per lo junior Filippo Modesti (Bici Adventure- Gagliole) non lontano dal vincitore assoluto, l’ostraveterano Michele Campolucci. Vittorie di categoria e scudetti regionali alla junior matelicese Alice Pascucci (Ale Cycling Team), all’under recanatese Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani), ai master Alessandro Diletti (Cingolani) e Paolo Pavoni (Co.Bo.Pavoni). Doppietta del Passatempo Cycling Team nella corsa clou: ad alzare contemporaneamente le braccia al cielo sul traguardo sono stati l’open cameranese Lorenzo Cionna e il master osimano Samuele Agostinelli (M1): entrambi campioni marchigiani insieme all’applauditissimo under locale Michele Carubini. Gara allievi appannaggio di Stefano Cavalli (Ale Cycling Team). Quarto confronto all’esordiente Giulio Vitali (Team Cingolani). Ha chiuso vincentemente il giovanissimo G6 Riccardo D’Andrea. Bronzo per cinque: l’open Claudia Massaccesi (Bici Adventure), l’allieva Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team), la giovanissima Leire Storani Ruiz-Navarro), i master Giovanni Filippo Raimondi e Michele Salza (tandem del Co.Bo. Pavoni). Piazzati: gli esordienti Mattia Leonardi (Recanati Bike Team, sesto), Olimpia Adamo (Recanati Bike Team, sesta), Camilla Magnapane (Tormatic-Pedale Settempedano, settima), Caterina Vignoni (Recanati Bike Team, ottava).

Umberto Martinelli