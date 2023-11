Ciclocross. Al via gli Europei con quattro gialloblù

Scatteranno domani a Pont.Chateu (Francia) i campionati europei di ciclocross che vedranno protagonisti l’under 23 Luca Paletti (Bardiani CSF Faizanè) e Lucia Bramati U23,Greta Pighi e Giada Martinoli,juniores tutte del Team Ale Cycling Modena. Oggi con il via alle 15,15 sarà assegnato il titolo a squadre con il Team Relay ossia due maschi e due femmine con la formula a staffetta. La composizione del quartetto sarà decisa dal ct Daniele Pontoni dopo l’allenamento sul percorso nella mattinata. Domani alle 11 saranno in gara le juniores dove difenderanno i colori dell’Italia la Pighi e Martinoli e nel pomeriggio alle 13,30 scenderà in gara Luca Paletti. Domani a Fanano inizierà un lungo weekend la prima gara alle 10,30 dei master poi alle 13,30 si disputerà la prova a squadre del Team Relay Giovanile con la stessa formula degli europei che vedrà la lotta il Team Cycling Modena diretto da Milena Cavani e quello guidato da Michele Paletti il Team A favore del ciclismo infine concluderanno il sabato di Fanano ancora i master con favoriti Giulia Ballestri e Stefano Nicoletti (Emilia Bike), Remo Bardelli, Davide Montanari e Gianfranco Mongardi (Spilla team Spilamberto), Luigi Ghiaroni e Marco Balberini ( Bici x tutti Gorzano).

Andrea Giusti