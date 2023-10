Ciclocross amatori. Frigerio Viaggi corre. Un’altra tripletta

GIUSSANO

Sempre più in alto, ancora una volta, la società Frigerio Viaggi-LNC di Cicloamatori. Il team gi Giussano anche nell’ultimo week-end ha raggiunto per tre volte il successo. A Pavone del Mella, in provincia di Brescia, Alberto Parise e Alessio Girelli si sono classificati al primo posto nelle rispettive categorie salendo sul gradino più alto del podio nel Trofeo Bianchi Zanzariere, ottava prova del Gran Premio d’Autunno per Gentleman A e B. Nella scia dei vincitore si sono piazzati Cristian Vadalà, Marco Cattivelli e Mirko Manzini: ottavo Silvano Bottarelli sempre per la formazione brianzola di Giancarlo Frigerio. E dire che Girelli era andato a segno 24 ore prima in Veneto, nel Gran Premio Cantina Pizzolato di Ciclocross a Villorba in provincia di Treviso. Frigerio e suoi ragazzi chiuderanno ufficialmente la stagione domenica prossima.

Danilo Viganò