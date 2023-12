Ciclocross. Appuntamento in Friuli al Trofeo del Triveneto

Una fetta di panettone e un dito di spumante per i ciclisti del fuori strada che, a partite da domani e fino 29 dicembre, avranno a disposizione una serie di gare di Ciclocross in campo nazionale. Domani appuntamento a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, per la prova del Trofeo del Triveneto. Domenica, oltre all’internazionale di Albiate (Memorial Giovanni Bartesaghi), si svolgerà la manifestazione di Santa Reparata in provincia di Teramo. Martedì 26 la pattuglia brianzola sarà al via del Trofeo città di San Fior, nel Trevigiano. In parallelo si correrà a Gavere, in Belgio, la prova di Coppa del Mondo. Infine, venerdì 29 la Coppa Italia Giovanile ad Ascoli Piceno.

Dan.Vig.