Ciclocross. Cinque assoli al Trofeo Modenese

La quinta tappa del Trofeo Modenese che si è svolta a Castelletto di Serravalle (Bo) ha visto ben cinque atleti gialloblù sul primo gradino nel ciclocross Marco Balberini (foto),Giulia Ballestri, Remo Bardelli , Stefano Nicoletti e Gianfranco Mongardi. La manifestazione è stata organizzata dal G.S.Valsabike ed ha visto protagonisti ben 162 master nelle varie categorie. CX Donne: 1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike)- 2^ Erika Gianni (Bike XP); M1: 1° Filippo Bigi (New Bike) - 2° Enrico Dalpadulo ( La bottega Casinalbo) - 3° Alessio Zoboli (Modena Asd); M2: 1° Marco Balberini (Bici x tutti Gorzano) - 2° Fabio Piancastelli (Imola) -3° Michele Brembilla (Ravonese);M3: 1° Sefano Gozzi (Alpacas) - 2° Maurizio Cavani (BHS Team) - 3° Davide Guerzoni (La Bottega Casinalbo); M4: 1° Paolo Strullato (Chero Group) 2° Gianni Zanetti ( Forti e Liberi Forlì) - 3° Francesco Corradini(Pengo);M5: 1° Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) - 2°Andrea Pighini (Team Parkprè) - 3° Davide Montanari (Spilla team) - M6: 1° Stefano Nicoletti (Emilia Bike) - 2°Massimo Corti (Hill Cycling) . 3° Enzo Michelini (Bici x tutti);M7: 1°Stefano Righi ( Multi Sport) - 2° Fausto Fornaciari (Squadrareggio) - 3° Bruno Spadoni (New Bike);M8: 1° Gianfranco Mongardi (Spilla Team); MTB questi i vincitori di categoria.Donne Chiara Gualandi (Sportissimo); M1: Fillippo Bigi (New bike); M2: Matteo Ciocci (Vernia Bike);M3: Gabriele Callicola (Valsabike); M4: Claudii Rizzotto (Team RCR) ;M5: Cristian Montoro (BHS Team);M6: Massimo Vernia (Vernia Bike);M7: Fedele Travaglioli (New Bike);M8: Maurizio Baraccani (Bici x tutti Gorzano).

Andrea Giusti