Ciclocross. Fiorin e Salus Seregno. Caccia al titolo regionale

Domani, nel Bike Park Vittoria di Brembate, nella Bergamasca, si assegna il titolo lombardo Ciclocross della categoria Esordienti di primo anno maschile e femminile. L’evento chiama in causa i giovani brianzoli della Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e della Salus Seregno Academy. A Brembate sono attesi Andrea Pierobon e Camilla Isorni, punte della formazione di Daniele Fiorin, mentre in casa del team seregnese le speranze di ottenere un buon risultato sono affidate a Luca Antonini, Alessio Bozza e Andrea Callegaro. Tra i favoriti per il successo finali, Luca Ferro, Matteo Raisi e Jacopo Palermo. Il gran finale della stagione è previsto per il 28 gennaio a Valsamoggia, nel Bolognese, con gli Italiani giovanili.

Dan.Vig.