Ciclocross, annullate le gare del 3 e 10 dicembre a Levane e Quarrata

Quarrata (Pistoia), 24 novembre 2023 - Dopo la gara di apertura della stagione di ciclocross in Toscana, il Trofeo Città di Firenze all’interno dell’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia e dopo la tappa del Giro d’Italia a Follonica arriva l’annullamento di due gare ciclocampestri, previste a Levane (zona Campitello) in provincia di Arezzo per domenica 3 dicembre e Quarrata in provincia di Pistoia, che era stata inserita in calendario per domenica 10 dicembre. I motivi riconducibili a difficoltà organizzative, e c’è da ricordare che Quarrata è stata una delle località pesantemente colpite dalla recente alluvione del 2 Novembre. Confermata invece la tradizionale competizione di ciclocross dell’otto dicembre a Pieve a Presciano, il 19° Gran Premio La Pieve “Classica degli Olivi” in provincia di Arezzo.