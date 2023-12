Ciclocross. Gp del Mincio, Gaia Masetti al via

Il lungo weekend del ciclocrossisti modenesi si conclude oggi con tre appuntamenti da non perdere.

A Rodigo (Mn) alle ore 10,30 prenderà il via gp del Mincio con ai nastri di partenza la professionista fioranese Gaia Masetti (già carica come si vede nelle sue foto dai profili social della ciclista) che disputerà l’ultimo appuntamento fuoristrada prima di partire domani per Calpe (Spagna) per il primo stage con il Team AG Insurance per preparare la stagione su strada 2024.

A Riccione scatteranno le gare alle ore 10 con al via il vignolese Enrico Benassati che a Spilamberto ha indossato la maglia di campione provinciale. A Castellaranno (Re) con l’organizzazione del Team Iaccobike Sassuolo i master saranno in gara nell’ultima prova del Trofeo Modenese con il via alle ore 9 con le prove di Mtb seguite alle 10 da quelle del ciclocross.

Sempre sulle colline reggiane alle 11 saranno protagonisti i Giovanissimi con il tradizionale appuntamento natalizio che concluderà la stagione 2023.

A.Giusti