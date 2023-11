Ciclocross Il secondo squillo di Matteo

Secondo squillo stagionale per Matteo Jacopo Gualtieri. Il giovane monzese va a segno nel Turin Cyclocross abbinata Nazionale del Master Cross Selle SMP che si è svolto a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Gualtieri ha vinto la gara degli Esordienti coprendo la distanza in 32 minuti e 25 secondi. Ha vinto alla maniera forte, togliendo di ruota gli avversari più temibili, e al traguardo si è presentato con 5 secondi vantaggio sul compagno di squadra Michel Careri.

Entrambi gareggiano per la Guerciotti Salus Development del vicepresidente Claudio Roncalli e diretta da Fabio Agostinacchio. Gualtieri, classe 2010 di Monza, ha dimostrato che i giudizi sulle sue qualità possono diventare qualcosa di più. Vincere infatti questa gare, dove la concorrenza è di alto livello, significa avere talento e margini di miglioramento. Tornando alla gara torinese, Gualtieri si è mantenuto alla testa fin dalle primissime battute alimentando, giro dopo giro, il suo vantaggio sugli inseguitori. Con Careri ha disputato una prova impeccabile, senza sbavature e con la fortuna dalla loro parte. Prima d’ora il monzese si era aggiudicato la gara di Sirone, in provincia di Lecco, e per ben quattro volte aveva guadagnato il podio: Montecchio Emilia, Ciliverghe di Mazzano (Brescia) e a Fanano (Modena) nel Team Relay e nella prova individuale. In chiave brianzola merita la citazione anche Isabel Di Sciuva, del GS Cicli Fiorin, seconda classificata tra le esordienti alle spalle della veneta Matilde Carretta. Mentre le sue compagne di squadra Aurora Colombo e Melanie Bosonin si sono classificate in ottava e nona posizione. Sempre per i colori della Fiorin, sesto posto sia per Cesare Castellani (allievi primo anno) e Camilla Isorni (G6), nono per Andrea Pierobon (G6). Tra i piazzati in top-ten figura inoltre Raffaele Armanasco (US Biassono) che chiude ottavo con gli allievi di primo anno.

Il grande circo del Ciclocross tornerà a farsi sentire domenica prossima, 26 novembre, con il Trofeo comune di Bulciago in provincia di Lecco.