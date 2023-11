Ciclocross. La Brianza sfanga anche a Bulciago

Brianzoli all’assalto del Trofeo comune di Bulciago di Ciclocross in programma, domani nel Lecchese. Notevole la rappresentanza dei nostri atleti nella prova della Challenge Trofeo System Cars-SlopLine Memorial Claudia Bonfanti. A cominciare dalla pattuglia del gruppo sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso presente con oltre 20 elementi tra cui i recenti vincitori Isabel Di Sciuva, Cesare Castellani e Lorenzo Milani. Grande attesa per il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (Guerciotti Salus Development) galvanizzato dal recente trionfo a San Francesco al Campo. E ancora i portacolori della Salus Seregno Academy che disputeranno le prove riservate agli Esordienti e Allievi. Sugli sterrari di Bulciago saranno inoltre al via i giovani del Velo Club Sovico.

Dan.Vig.